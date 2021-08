Les meilleures bandes-annonces de la Gamescom 2021

L’E3 sera toujours le salon du jeu le plus animé, mais Los Angeles ne monopolise pas tout le plaisir.

En Europe, nous avons la Gamescom, qui a lieu à la fin de chaque été à Cologne. Bien qu’il ne soit généralement pas aussi important pour les annonces de jeux, ce salon vaut toujours la peine d’y jeter un œil, car nous y voyons généralement des jeux dont le lancement est prévu dans les mois précédant Noël. La décision a été prise plus tôt dans l’année de faire de la Gamescom 2021 un événement entièrement numérique. Mais il reste riche en nouvelles. La preuve en images…

Forza Horizon 5 incroyable

Forza Horizon est désormais la plus grande série de courses de tous les temps. La bande-annonce de la Gamescom commence avec un Ford Bronco Badlands largué d’un avion et parachuté sur le sommet enneigé d’un volcan au Mexique, le cadre du monde ouvert de Forza Horizon 5. Pendant les huit prochaines minutes environ, vous aurez un aperçu du terrain varié du jeu et de la collection de voitures éclectique. Après avoir passé des dizaines d’heures à terrifier les moutons de Blighty dans Horizon 4, nous sommes tout-à-fait prêts pour un nouveau jeu à explorer.

Sortie le 5 novembre

Halo Infinite, une bande-annonce multijoueur

C’est officiel : le très attendu Halo Infinite sortira le 8 décembre, et son multijoueur reçoit le traitement « saisonnier » qui est actuellement à la mode avec Apex Legends, Fortnite et Call of Duty : Warzone. Le scénario de la première saison est évoqué dans la bande-annonce ci-dessus, tandis que nous avons également découvert qu’il y aura une manette sans fil Xbox Elite sur le thème Infinite et une édition limitée Xbox Series X arriver à temps pour la date de sortie.

Sortie le 8 décembre

DokeV, visuellement époustouflant

D’abord un MMO mais apparemment plus, DokeV, si l’on veut être réducteur, ressemble à Pokemon sous stéroïdes. Peut-être la meilleure révélation de la Gamescom de cette année, ce jeu d’action et d’aventure en monde ouvert est absolument magnifique. Dans la bande-annonce, nous voyons un groupe d’enfants fashion filer dans une ville animée sur des planches à roulettes, des patins, des jet-skis, pour ne citer que quelques-unes des méthodes de transport visibles. Ah, et des monstres géants dans des orages rugissants, aussi.

Sortie en 2022

Lego Star Wars : la Saga Skywalker refait surface

Nous savons qu’il existe depuis un certain temps maintenant, mais nous avons vu très peu de choses sur le dernier jeu Lego Star Wars depuis son annonce pour la première fois en 2019. Cela a changé à la Gamescom avec une nouvelle bande-annonce qui montrait une bonne partie de ce jeu de briques. Reprenant les neuf épisodes de Star Wars, et il semble plein de cet humour Lego caractéristique. Pas encore de date de sortie fixée, mais on parle une fenêtre de lancement pour le printemps 2022.

Date d’échéance printemps 2022

Midnight Suns de Marvel, super-héroïsme stratégique

Un RPG tactique se déroulant dans l’univers Marvel, conçu par le studio derrière XCOM et Civilization ? Cela semble intriguant. Firaxis affirme que Midnight Suns de Marvel ne sera pas seulement une version sur le thème des Avengers sur XCOM, mais qu’il comportera des combats dans lesquelles vous contrôlez non seulement votre propre super-héros costumé personnalisable, mais trois des meilleurs de Marvel (la bande-annonce présente Wolverine, Ghost Rider, Doctor Strange, Captain America et plus encore), ponctués de construction de bases, de choix et de développement de personnage.

Bien que cette bande-annonce ne soit qu’un simple teaser CG, une révélation du gameplay est prévue le 1er septembre.

Sortie en mars 2022

Death’s Stranding Director’s Cut vous offre de nouvelles façons de livrer

Ceux qui ont raté Hideo Kojima et Death’s Stranding la première fois (et quelques autres) devraient envisager la prochaine version de Director’s Cut, qui ajoute des améliorations PS5 et une tonne de nouveaux contenus au jeu. Sam reçoit une pléthore de nouveaux gadgets, tandis que le champ de tir et la piste de course vous permettront de perfectionner vos compétences tout en affrontant les temps de milliers d’autres joueurs.

Sortie le 24 septembre

Far Cry 6 : carnage dans les Caraïbes

La longue série FPS en monde ouvert d’Ubisoft est sur le point d’accueillir son dernier membre, et si vous voulez un bref aperçu de ce à quoi vous attendre de Far Cry 6, vous pourriez faire bien pire que de regarder la nouvelle bande-annonce de l’histoire. Giancarlo Esposito incarne le dictateur des Caraïbes que vous allez abattre, avec ses entreprises de tabac et de produits pharmaceutiques – et il y a plus que quelques avant-goûts du gameplay de guerre de guérilla du titre à voir ici.

Sortie le 7 octobre