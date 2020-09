Les légendes de Roland-Garros s’exposent à la piscine Molitor

La Fédération Française de Tennis ouvre pour la première fois ses collections de photographies au grand public à l’occasion d’une exposition unique et solidaire. Des années 50 à nos jours vous pourrez découvrir la sélection des plus belles photos de celles et ceux qui ont fait de Roland-Garros un tournoi de légende : John McEnroe, Steffi Graf, Rafael Nadal, Roger Federer et bien d’autres. Tous les bénéfices de la vente des tirages photos seront reversés au fond de dotation FFT, visant à collecter des fonds pour financer des projets sociaux, solidaires, éducatifs, culturels ou environnementaux liés au tennis.

Exposition du 21 septembre au 11 octobre 2020

13, rue Nungesser et Coli – 75016 Paris