Les Jabra Elite 7 Pro veulent être les meilleurs

Si vous aimez mettre les deux mots « Elite » et « Pro » ensemble dans un nom de produit, il vaut mieux que ce soit bien. Et comme vous vous en doutez, Jabra est convaincu que ses nouveaux écouteurs Elite 7 Pro (env. 200 €) sont dignes d’un tel titre. Il faut dire qu’ils s’appuient sur six générations d’apprentissage du sans fil. Ces écouteurs Elite 7 Pro offrent un ANC personnalisable et vous permettent de choisir quand laisser entrer le monde extérieur et dans quelle mesure.

Ils promettent de bien sonner, mais Jabra pousse également la qualité des appels. Sa technologie MultiSensor Voice, qui fait ses débuts avec les écouteurs Elite 7 Pro, combine la conduction osseuse, quatre microphones intégrés et un capteur vocal (VPU) dans chaque oreillette pour vous garantir un son toujours clair pour la personne à l’autre extrémité du téléphone. La durée de vie de la batterie est de neuf heures avec ANC activé et totalise 35 heures avec le jus supplémentaire du boîtier de charge. Alexa et Siri sont pris en charge, ainsi que Google Assistant pour les utilisateurs d’Android.

Ces Elite 7 Pros sont également les plus petits écouteurs Jabra à ce jour ; ils devraient donc être confortables pour toutes les tailles ou formes d’oreilles. Pour les amateurs de gym, les écouteurs Elite 7 Active offrent les mêmes fonctionnalités (à l’exception de la technologie de prise de voix sophistiquée) que le Pro, mais proposent le revêtement ShakeGrip de Jabra, conçu pour s’assurer qu’ils ne tombent jamais au milieu de l’entraînement. Le trio de nouveaux produits est complété par l’Elite 3 (env. 80 €), les modèles d’entrée de gamme de Jabra qui sacrifient l’ANC en faveur d’un prix beaucoup plus bas, mais promettent toujours une excellente isolation acoustique et passive du bruit grâce à leur ajustement. Ils seront mis en vente demain, les plus premium arrivant un mois plus tard, le 1er octobre.