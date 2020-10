Les iPhone 12 Pro et Pro Max d’Apple associent 5G, nouveau processeur et des photos de pro

Les nouveaux modèles d’iPhone 12 Pro sont donc bien 5G et disposent de la puce A14 Bionic supérieure, annoncée il y a quelques semaines à peine avec le lancement de l’Apple iPad Air. L’iPhone 12 Pro 6,1 pouces et l’iPhone 12 Pro Max 6,7 pouces sont plus grands que l’offre de l’année dernière et leur verre est probablement plus résistant que le coude d’un tardigrade. Avec un GPU et un CPU sérieux, il est censé être 50% plus rapide que tout autre smartphone. Les deux modèles sont équipés du scanner LiDAR qui aura un impact important sur la mise au point automatique en mode appareil photo et vidéo, la photographie en basse lumière atteignant de nouvelles vitesses et clarté.

À l’arrière, on retrouve une configuration de caméra triple comme sur l’iPhone 11 Pro – vous obtenez un capteur ultra-large, un large et un téléobjectif (tous 12 MP). Cependant, le capteur maintenant une ouverture f / 1.6 tandis que le téléobjectif 52 mm offre un zoom optique 5x . Mais c’est la stabilisation optique de l’image associée à un nouveau capteur, 47% plus grand que son prédécesseur, qui devrait faire de vous un vrai paparazzi. Il s’agit là du premier smartphone capable de filmer, d’éditer et de partager Dolby Vision HDR, capturant 60% de couleurs en plus. L’iPhone 12 Pro commence à 999 € et l’iPhone Pro Max à 1099 € – disponible en argent, graphite, or et bleu pacifique.