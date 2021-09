Les haut-parleurs à clipser de JLab transforment vos montures préférées en lunettes intelligentes

Les lunettes intelligentes peuvent ajouter de la technologie à votre visage, mais que se passe-t-il si vous aimez vos montures actuelles ? Ne les abandonnez pas : ajoutez-y les accessoires JLab sur les montures pour une mise à niveau audio sans fil.

Équipés de simples clips qui s’accrochent aux branches de vos spécifications, ces JBuds qui ne coûtent qu’une cinquantaine d’euros devraient convenir aux voyageurs. Chaque module complémentaire abrite un haut-parleur de 16 mm qui, fonctionnant ensemble via Bluetooth, promet de fournir un son solide avec une amplification des basses en option. Une conception à oreille ouverte signifie que vous entendrez tous les compliments des passants, tandis que les commandes d’appel et les micros intégrés facilitent les demandes de renseignements des éclaireurs de style.

L’endurance n’est pas un problème non plus, avec une autonomie de huit heures et une étanchéité IPX4 pour vous permettre de traverser les averses estivales. A ce prix là, ce gadget ne devrait pas déprimer votre compte bancaire.