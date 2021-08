Les Galaxy Watch 4 de Samsung abandonnent Tizen

Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passerait si Samsung combinait le style en acier inoxydable de ses montres connectées avec un logiciel basé sur Wear OS ? Ne vous posez plus la question : la nouvelle Galaxy Watch 4 est la première à tourner sous Wear OS 3.

Faire appel (enfin) à Google signifie un catalogue d’applications plus important, tandis que la couche One UI de Samsung donne à la Watch 4 une interface élégante basée sur des icônes qui rappelle Tizen. Quatre variantes arriveront en magasin le 27 août : la Watch 4 épurée et sportive sera disponible en diamètres 40 mm et 44 mm (à partir de 269 €), tandis que la plus traditionnelle Watch 4 Classic – avec lunette tournante – mesure 42 mm et 46 mm (369 €). Ajoutez quelques dizaines d’euros pour une option cellulaire. Si vous précommandez la montre d’ici le 26 août sur le site de Samsung, vous obtiendrez 50 € de bons d’achat Google et deux bracelets offerts.

Côté fonctionnalités de remise en forme, outre les modes d’activité familiers, un nouvel outil analyse la graisse corporelle, le poids de l’eau et la densité osseuse pour une analyse plus précise de votre mode de vie au quotidien. Allez-vous apprécier la nouvelle fonctionnalité de détection des ronflements ? Ajoutez à cela une autonomie de 40 heures, plus un nouveau processeur Exynos et la promesse d’entraînements vidéo via streaming, et l’Apple Watch Series 6 a peut-être une sérieuse concurrence.