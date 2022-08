Les Galaxy Buds 2 Pro sont des écouteurs intra-auriculaires haut de gamme violets (et pourquoi pas ?)

La dernière paire d’écouteurs sans fil de Samsung semble plus digne de son surnom de Pro. Le Samsung Galaxy Buds 2 Pro améliore la suppression du bruit et la lecture 24 bits de bout en bout – si vous utilisez également un smartphone Samsung.

Révélés aux côtés des smartphones Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Z Fold 4 et de la Galaxy Watch 5, les Buds 2 Pro sont la dernière tentative de Samsung pour courtiser les audiophiles – et détourner l’attention des AirPods Pro d’Apple. Ces écouteurs au nouveau look ont ​​rétréci de 15 %, tout en rationalisant la forme et en adoptant une finition mate plus subtile. Les bouches d’aération font un retour pour aider à soulager la pression de l’oreille pendant les longues sessions d’écoute.

Samsung a conservé la conception à double driver, mais la grande nouveauté est la prise en charge 24 bits, en utilisant le codec SSC de Samsung sur du matériel compatible. Les Buds Pro d’origine pourraient utiliser ce codec pour la lecture à débit binaire adaptatif, mais ici, vous aurez du 24 bits dans vos tympans.

Le son spatial Dolby Atmos fait son retour, et les écouteurs restent résistants à la transpiration IPX7, vous pourrez donc courir sous la pluie sans crainte.

Samsung estime avoir amélioré la suppression du bruit avec Advanced Intelligent ANC, qui est mieux à même de détecter lorsque vous discutez et de désactiver l’annulation, puis de la relancer une fois la conversation terminée. À l’intérieur de chaque écouteur, il y a trois micros pour l’ANC, avec un pare-vent élargi pour aider à réduire encore plus le bruit.

Avec l’ANC activé, Samsung prévoit jusqu’à cinq heures d’écoute par charge, le boîtier augmentant ce nombre à 18. Désactivez l’ANC et vous vous rapprochez de 8 heures des bourgeons, et jusqu’à 29 heures combinées.

La nouveauté 2022 est la possibilité de se connecter à un téléviseur Samsung, ainsi qu’à tous vos autres gadgets. Pour un peu d’écoute privée, vous pourrez vous coupler rapidement à la télé, puis revenir à votre téléphone ou à votre tablette en quelques clics, sans avoir à réparer.

Les Samsung Galaxy Buds 2 Pro seront mis en vente à partir du 26 août. Attendez-vous à payer 229 € en coloris Graphite, White et Bora Purple.