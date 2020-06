Les frères Beigbeder présente la vodka Organic, sur KOL

KOL, le caviste 2.0 des épicuriens engagés, a sélectionné la toute nouvelle vodka bio imaginée par Frédéric & Charles Beigbeder et leur ami Guillaume Rappeneau.

Le Philtre Organic Vodka est une création originale des frères Charles & Fréderic Beigbeder et de leur ami Guillaume Rappeneau. Née de l’envie de concilier hédonisme et écologie, Le Philtre Organic Vodka est une vodka française distillée et embouteillée à Maison Villevert, distillerie mythique dans la région de Cognac.

Bio, elle est élaborée à partir de blé d’hiver issu de l’agriculture biologique et d’Eau de Gensac, reconnue pour sa grande pureté. 100% naturelle, elle ne contient aucun additif chimique et aucun sucre n’est ajouté pour lisser sa texture. SOn flacon éco-conçu est unique au monde, fabriqué uniquement à partir de déchets de verre recyclés qui explique la diversité de ses teintes : tantôt Aigue Marine, tantôt Jade, tantôt Turquoise.

Le Philtre Organic Vodka est une des seules vodkas françaises biologiques ne contenant aucun additif chimique, ni aucun sucre normalement ajouté pour en lisser la texture. Pour arriver à ce résultat, Maison Villevert procède à une dernière distillation dans un alambic en cuivre charentais. C’est cette étape ultime qui confère au Philtre Organic Vodka sa pureté et son élégance. Conseils de dégustation : Le Philtre Organic Vodka est une vodka d’une grande élégance et peut donc se déguster pure ou sur glace. Elle est également une très bonne base à long drink (Vodka Tonic) et à cocktails (Moscow Mule, Cosmopolitan…).

Plébiscité pour son service de livraisons à domicile, en 30 minutes et à température à Paris et en région parisienne, KOL livre désormais ses sélections partout en France. https://kol-app.com/fr/