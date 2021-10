Les enceintes Pearl Pelegrina de Cabasse peuvent détruire le monde (et votre solde bancaire)

À 25 000 € la paire, vous aurez besoin d’une petite rallonge pour vous offrir le système d’enceintes Cabasse Pearl Pelegrina. Avec 130 cm de hauteur, le look gros oeil sur pied façon Guerre des mondes devrait certainement faire tourner les têtes dans votre pièce d’écoute – tout comme la qualité audio, grâce à ce que Cabasse appelle la « capacité dynamique extrême » de la sphère de 42 cm. Les ports sont cachés dans la base pour un look plus soigné, tandis que le Wi-Fi et le Bluetooth vous permettent de diffuser facilement depuis le vaisseau mère (ou d’autres services plus courants). Pour commémorer le 70e anniversaire du fabricant français, seulement 70 paires de Pearl Pelegrina seront fabriquées sur mesure. Ce qui, compte tenu de la sortie des basses de 1850W, pourrait encore suffire à conquérir la planète…