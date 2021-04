Les enceintes Marshall Tufton et Kilburn II passent en coloris noir et laiton

Marshall a relooké deux autres enceintes Bluetooth portables inspirées des amplis de scène. La Kilburn II et la Tufton sont maintenant disponibles dans un coloris noir et laiton sombre, qui, selon Marshall, semblera particulièrement attrayant à côté des « intérieurs industriels modernes » et avec les textures naturelles comme le cuir, la brique et le bois.

Les accents en laiton comme les boutons et le logo sont un bon changement par rapport aux finitions standard de ces engins, qui sont conçus pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur et sont livrés avec le Bluetooth 5.0 et plus de 20 heures d’autonomie sur leur batterie rechargeable. La Kilburn II ne pèse que 2,5 kg et est l’enceinte la plus sonore de sa catégorie, tandis que la Tufton plus lourde est livrée avec un haut-parleur orienté vers l’arrière pour encore plus de punch.