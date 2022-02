Les élégants Bang & Olufsen Beoplay Portal fonctionnent désormais avec PC et PlayStation

Avec tout le respect qu’on leur doit, les casques de jeu ne sont en général pas des trucs attrayants à mettre sur sa tête. Idéal pour se vanter de vos tirs à la tête dans CoD, mais pas pour le podium, ni même le bus pour aller travailler.

C’était jusqu’à ce que Bang & Olufsen décide de s’impliquer. Voir la marque danoise haut de gamme se lancer dans le jeu était une décision inattendue. Mais nous avons vraiment aimé le Beoplay Portal de l’année dernière et continuons à l’utiliser pour les jeux Xbox à ce jour.

Lancé aujourd’hui, le Beoplay Portal de deuxième génération étend la compatibilité aux consoles PC et PlayStation, ainsi qu’aux mobiles. Il existe donc désormais un modèle pour tout le monde. Côté design, très peu de choses ont changé. Il arbore toujours des oreillettes arrondies et une construction en cuir et en aluminium, des commandes coulissantes sur chaque tasse et un bras de flèche «virtuel» pour parler à des amis dans le jeu. Ils utilisent également les mêmes pilotes personnalisés de 40 mm.

La principale différence avec le nouveau casque concerne la connectivité. Les premiers écouteurs Beoplay Portal ont été conçus pour être utilisés avec Xbox. Mais ils offrent désormais une connexion 2,4 GHz avec votre PC ou votre console PlayStation via un dongle USB-C. Contrairement au casque précédent, vous pouvez diffuser simultanément de l’audio à partir de deux appareils connectés, ce qui vous permet d’écouter de la musique ou un podcast sur votre téléphone tout en jouant à un jeu. Pour les jeux mobiles, Bluetooth 5.1 et le codec aptX Adaptive sont tous deux pris en charge. Le Portal peut mémoriser jusqu’à huit appareils couplés.

Encore une fois, les écouleurs antibruit prennent en charge Dolby Atmos. Mais rappelez-vous qu’Atmos n’est pas disponible dans vos jeux PS5, car Sony continue de pousser sa propre technologie audio 3D.

La durée de vie de la batterie est également améliorée dans les écouteurs de deuxième génération, jusqu’à 19 heures de lecture sans fil avec ANC activé, une forte augmentation par rapport aux 12 heures d’origine. Vous pouvez également vous attendre à 42 heures d’autonomie avec Bluetooth et ANC.

Disponibles en trois couleurs, Black Anthracite, Grey Mist et Navy, les nouveaux écouteurs de jeu Beoplay Portal sont en vente dès maintenant. Et comme leur prédécesseur, ils coûtent presque autant qu’une console.