Les écouteurs solaires Adidas RPT-02 SOL promettent une écoute quasi ininterrompue

Vous oubliez constamment de brancher vos gadgets ? Vous en avez marre d’entendre “batterie faible” à chaque fois que vous prenez votre casque ? Cela ne devrait pas poser de problème avec ce Adidas RPT-02 SOL. Ce casque supra-auriculaire récolte l’énergie solaire pour se recharger et promet jusqu’à 80 h de jus, une fois les lumières éteintes. C’est le double de ce dont le modèle de la génération précédente était capable – et il fallait également des passages réguliers vers une prise de courant pour y parvenir.

Adidas s’est associé aux experts solaires suédois d’Exeger pour ce casque sportif, qui transforment non seulement la lumière naturelle du soleil en autonomie supplémentaire, mais aussi la lumière artificielle. Le matériau sur mesure de la cellule lumineuse Powerfoyle permet à ces écouteurs de se recharger automatiquement les jours ensoleillés. Mais n’avez pas exactement l’impression que vous vous promenez avec un panneau solaire sur le crâne.



Le bandeau léger et les coussinets d’oreille utilisent un mélange de nylon recyclé et de plastique recyclé post-consommation (jusqu’à 87 % de l’utilisation totale de plastique du casque) et sont résistants aux éclaboussures IPX4. Cela les rendra parfaits pour aller à la salle de sport ou pour écouter lorsque des nuages ​​​​d’orage arrivent. Un indicateur lumineux vous permet de trouver la source de lumière la plus puissante à proximité afin que vous obteniez la meilleure charge lorsque vous posez les écouteurs, et une application compagnon pour smartphone affiche la durée de vie restante de la batterie et l’état de charge en temps réel. Les commandes tactiles vous permettent également de modifier le volume et la lecture de la musique sans toucher votre téléphone.

Ce n’est pas le premier casque à énergie solaire à atterrir chez Stuff : les écouteurs Los Angeles d’Urbanista utilisaient une technologie similaire, mais n’avaient qu’une batterie assez grande pour 50 heures d’écoute sans lumière, et n’étaient pas vraiment destinés à les athlètes. La résistance à l’eau du RPT-02 SOL leur donne l’avantage, même si cela coûte cher.

Les Adidas RPT-02 SOL devraient être mis en vente le 23 août, directement par Adidas. Attendez-vous à payer 229 € pour obtenir une paire enroulée autour de vos oreilles.