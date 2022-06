Les écouteurs MW75 de Master & Dynamic, pas de bruit, que du luxe

Si vous avez récemment été à la recherche d’une paire d’écouteurs antibruit actifs, vous saurez que les options ne manquent pas. Master & Dynamic, basée à New York, cherche à se démarquer de la plupart des autres, en mettant l’accent sur un design haut de gamme et des matériaux luxueux. Son casque MW75 sera disponible en noir, marron ou gris, le 28 juin prochain au prix de 599 €.

Ici, pas de plastique, pour commencer. Ce MW75 est principalement forgé en aluminium, avec deux capuchons en verre trempé sur chaque oreillette, entourés d’aluminium usiné avec précision et chargé de micro-trous pour une texture haut de gamme. Le bandeau et les coussinets d’oreille adoucissent les choses avec du cuir souple véritable, avec une touche bienvenue de mousse à mémoire de forme pour une expérience d’écoute plus confortable. L’étui rigide inclus colle également au thème du luxe, avec un revêtement en feutre doux.

Mis à part le design, vous bénéficiez du traitement antibruit actif susmentionné pour aider à bloquer le monde extérieur, avec quatre microphones sur chaque oreillette travaillant ensemble pour aider à atténuer l’agitation de votre environnement. Il est également adaptatif, s’ajustant automatiquement en fonction du niveau sonore de tout ce qui vous entoure, et il a même la capacité d’aider à lutter contre le bruit du vent, ce qui peut être un problème problématique dans d’autres casques antibruit.

Sur le plan sonore, ce MW75 possède une paire de haut-parleurs en béryllium de 40 mm qui sont spécifiquement inclinés pour diffuser le son directement dans vos oreilles (ce qui, si vous y réfléchissez, est exactement là où vous voudriez qu’il aille), ainsi que Bluetooth 5.1 et la prise en charge d’aptX Adaptive pour une connexion solide et à latence réduite.

Une portée de connectivité sans fil de 30 mètres sera également utile pour les grands bureaux/maisons, tandis que la durée de vie de la batterie n’est pas trop mauvaise non plus. Vous pouvez tenir jusqu’à 32 heures d’utilisation avec ec MW75 avec la suppression active du bruit désactivée, ou 28 heures avec elle. La charge rapide signifie que vous pouvez également obtenir jusqu’à six heures d’utilisation avec une charge de 15 minutes.