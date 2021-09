Les écouteurs Marshall Motif ANC vont vous faire vibrer

Marshall vient d’élargir sa gamme d’écouteurs intra-auriculaires avec un troisième jeu d’écouteurs sans fil. Les Motif ANC (199 €, en vente maintenant), qui rejoignent les Minor III et Mode II existants dans la gamme Marshall, sont présentés comme une option «petite tête, gros son». Ce sont surtout les premiers écouteurs Marshall à proposer la suppression du bruit. Leurs haut-parleurs de 6 mm offrent un son riche en réverbération, bien que le réglage de l’égaliseur de l’application compagnon vous permette de l’adapter à vos préférences sonores. Avec le boîtier de charge, le Motif ANC offre 20 heures d’écoute en déplacement avec suppression du bruit et 26 sans, et est livré avec Bluetooth 5.2 et résistance à l’eau IPX5.