Les écouteurs Logitech G Fits bénéficient d’une connexion sans fil de qualité gaming

Logitech espère tenter les joueurs à la recherche d’une paire d’écouteurs bien ajustés qui ne serait pas à la traîne de l’action à l’écran. Les Logitech G Fits empruntent la technologie sans fil Lightspeed aux périphériques PC et console de l’entreprise, et la combinent avec des écouteurs moulés sur mesure pour un confort garanti.

Révélés aux États-Unis à la fin de l’année dernière, les G Fits sont désormais disponibles pour la première fois par ici. Essentiellement une version adaptée aux joueurs des Ultimate Ears Fits, ils utilisent des embouts auriculaires en gel réactifs à la lumière qui durcissent pour épouser les contours de votre oreille, pour un ajustement exact que les oreillettes standard ne peuvent espérer égaler. Le processus prend moins d’une minute et, une fois moulé, offre une meilleure étanchéité pour une meilleure isolation acoustique. Cela signifie également qu’ils n’appelleront pas si vous les éloignez de votre télé et que vous vous promenez dans le monde réel.

Ils fonctionneront bien avec tous les gadgets Bluetooth, mais si vous branchez un récepteur USB Logitech Lightspeed, ils peuvent se connecter aux PC, PlayStations, Nintendos et autres équipements de jeu pour un son parfaitement synchronisé. C’est un must en compétition ou si vous voulez jouer à des titres de réalité virtuelle sans que le reste de la pièce puisse entendre les haut-parleurs de votre casque. Le récepteur est USB-A, vous devrez donc utiliser le dongle inclus pour le brancher sur n’importe quel appareil USB-C.

L’application compagnon pour smartphone de Logitech vous permet de choisir parmi une sélection d’égaliseurs spécifiques au genre de jeu, ainsi que ceux pour la musique et les podcasts. La firme estime que vous pouvez vous attendre à un “son plein, chaud et détaillé” avec des “basses profondes et percutantes” dès la sortie de la boîte.

Les G Fits tiennent jusqu’à sept heures en lecture, le boîtier de charge compact ajoutant huit heures supplémentaires avant qu’il n’ait besoin d’une recharge. Revenez au Bluetooth et vous obtenez 10 heures de musique, plus 12 autres avec le boîtier.