Les écouteurs HBS-FN6 de LG sont livrés dans un étui autonettoyant

Le confinement et le virus nous auront tous permis de réapprendre à nous laver les mains. Mais votre nouveau régime d’hygiène s’étend-il à votre technologie? À quand remonte la dernière fois où vous avez bien nettoyé vos écouteurs ? Procurez-vous une paire d’ écouteurs sans fil HBS-FN6 de LG (150 €) et ils feront une partie du travail pour vous. En plus de contenir trois charges de six heures, ce boîtier utilise en effet la lumière UV pour tuer les bactéries sur les écouteurs. Avec l’aide de Meridian côté son, le rendu devrait lui aussi être assez propre. A cela s’ajoutent la résistance à l’eau IPX4 et la prise en charge de la commande vocale via Siri et Google Assistant. Classe.