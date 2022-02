Les derniers écouteurs ANC d’Audio-Technica offrent 15 heures de lecture paisible

Audio-Technica a présenté ses derniers écouteurs True Wirelesse, les ATH-CKS50TW. Et ils proposent une autonomie de batterie particulièrement longue, avec 15 heures de lecture.

Vous pouvez même l’étendre à 20 heures si vous désactivez également la suppression du bruit, tandis que le boîtier signifient que vous pouvez passer un total de 50 heures entre deux charges. Une charge de 10 minutes du boîtier vous donnera environ 90 minutes de lecture sans suppression de bruit si vous en avez besoin.



Audio-Technica affirme que ces écouteurs Bluetooth 5.2 de milieu de gamme offrent une isolation acoustique de premier ordre grâce à un travail sérieux sur l’ajustement de ces écouteurs. De plus, ils prennent également en charge l’excellent 360 Reality Audio de Sony, comme les écouteurs haut de gamme WH-1000XM4 de Sony, ainsi que l’aptX Adaptive Audio de Qualcomm. Leurs haut-parleurs mesurent 9 mm et sont conçus pour fournir des basses profondes lorsque le son l’exige ; nous verrons comment cela fonctionne lorsque nous les examinerons.

Si besoin, vous pouvez rapidement vous reconnecter à votre environnement – le volume de lecture est abaissé et les sons ambiants sont autorisés, la parole étant particulièrement améliorée. De plus, une fonction Sidetone signifie également que vous pouvez entendre votre propre voix pendant les appels afin de ne pas parler trop rapidement.

Ces écouteurs sont résistants aux éclaboussures – mais pas étanches – et prennent en charge plusieurs connexions d’appareils, vous pouvez donc les coupler simultanément à votre ordinateur portable et à votre téléphone. Google Fast Pair est également pris en charge pour cela.

Naturellement, vous pouvez faire avec tout ce que vous attendez d’une paire d’écouteurs True wireless comme utiliser l’un des écouteurs de manière isolée, passer des appels et personnaliser les boutons.