Les casques Pro de Shure montent en gamme

Nouvelle conception, nouveau look : Shure présente sa deuxième génération de casques de studio SRH440A et SRH840A qui allient désormais style et performances améliorées, grâce à d’importantes mises à niveau technologiques et des changements notables en termes de design et d’ergonomie. Enregistrement, podcast, streaming, montage/mixage, monitoring en studio ou encore beatmaking… Quel que soit l’usage ou le contexte, en studio ou à domicile, ces deux modèles actualisés délivrent un son transparent, fidèle et précis, sur un large spectre, pour une écoute détaillée et ultra-confortable. Parce que les créateurs de contenu ne devraient plus avoir à choisir entre “look and feel” et qualité sonore professionnelle.

Conçu pour les créatifs qui recherchent un son de haute qualité sans pour autant sacrifier le style et dépasser leur budget, le nouveau casque professionnel de studio SRH440A et sa version premium, le SRH840A, assurent tous deux une restitution fidèle, précise et homogène :

Le SRH840A offre une réponse en fréquence naturelle et bien équilibrée, alimentée par des transducteurs dynamiques appairés de 40mm de diamètre, à aimant néodyme, pour des basses riches, un médium clair et des aigus étendus. Son large bandeau rembourré offre un confort exceptionnel sur la durée. Le SRH440A offre une réponse en fréquence détaillée, cohérente et sans coloration, avec une restitution très précise du son, ce qui en fait un outil idéal pour le podcast ou le home studio.

Optimisés pour l’écoute critique et le monitoring de studio, ces deux casques de référence présentent des améliorations sensibles par rapport aux modèles précédents, notamment une distorsion plus faible. Leur conception robuste assure une durabilité à long terme et résiste aux rigueurs d’une utilisation quotidienne. Le design circumaural fermé réduit les bruits de fond pour une isolation améliorée. Modernes, élégants, légers, les deux nouveaux casques professionnels de studio de Shure offrent toujours plus de confort pour permettre aux créateurs de contenu de travailler longuement, sans fatigue, avec, en cas de passage à l’écran, un rendu visuel optimal grâce à leur finition mate. Les écouteurs des casques peuvent pivoter afin de limiter l’encombrement une fois rangés ou en déplacement.

Les casques professionnels de studio sont disponibles à 99 euros (SRH440A) et 149 euros (SRH840A) sur le site www.shure.fr