Les Bluesound Node et Powernode disposent de processeurs plus puissants et de nouveaux DAC

Bluesound a mis à jour ses bijoux sans fil haute résolution avec les Node et Powernode de nouvelle génération. Le streamer de musique multiroom retravaillé Node et l’amplificateur de streaming multiroom Powernode ont été renforcés avec de nouvelles conceptions de DAC, des processeurs plus puissants et des commandes tactiles conçues pour l’accessibilité. Le Node a été équipé d’un nouveau design DAC de «qualité audiophile» qui prend en charge à la fois le traitement audio 24 bits / 192 kHz et MQA pour une écoute de qualité studio.

Le Powernode, quant à lui, combine désormais une plate-forme d’amplification HybridDigital qui alimente 80 W par canal sous 8 ohms avec un processeur ARM Cortex A53 quadricœur à 1,8 GHz et un DAC haut de gamme 32 bits / 384 kHz. Les deux appareils prennent également en charge une variété d’entrées, notamment HDMI, optique, multi-pièces sans fil BluOS, AirPlay 2, Wi-Fi, etc. Le Node et le Powernode sont disponibles en pré-commande maintenant et seront disponibles en juin.