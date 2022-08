Les Asics Gel Kayano 29 sont de retour, et elles sont encore meilleures

Les dernières chaussures de course signées Asics sont 10 g plus légères que la précédente et utilisent des matériaux plus récents…

Asics a lancé les Gel Kayano 29 – disponibles maintenant dans des variantes pour hommes et pour femmes pour 160 $ ​​ Asics les décrit comme “un partenaire d’entraînement stable qui peut prendre en charge n’importe quelle routine de course”.

L’avancée clé est que ces chaussures sont maintenant 10 g plus légères qu’avant (comme d’habitude, la comparaison est faite avec une chaussure équivalente pour homme américain de taille 9), le matériau d’amorti FF (FlyteFoam) Blast Plus faisant son apparition dans la semelle intermédiaire supérieure pour fournir une sensation plus énergique à chaque foulée ainsi qu’une excellente absorption des chocs.

On trouve aussi une tige en tricot extensible comme nous le voyons sur de nombreuses autres chaussures de course, pour une respirabilité maximale tout en réduisant le risque d’irritation de la peau, qui pourrait provoquer des cloques ou d’autres irritations.

Asics ajoute que ces chaussures intègrent aussi une nouvelle technologie appelée Litetruss dans la semelle intermédiaire pour empêcher le pied de rouler vers l’intérieur à chaque foulée. L’intention est de protéger le pied sur de longues distances. La semelle extérieure en caoutchouc est faite d’un composé résistant conçu à la fois pour durer longtemps, pour éviter les glissades et pour vous aider à garder le contrôle. Un contrefort de talon aide votre pied à rester enraciné dans la semelle intermédiaire de la chaussure afin que vous ne soyez pas distrait par le glissement de votre pied dans la chaussure. La zone arrière de la chaussure est également dotée d’un amorti en gel, réduisant à nouveau les chocs pendant la phase d’impact de votre foulée.

Comme auparavant, ces chaussures proposent aussi des détails réfléchissants pour que vous puissiez être vu dans des conditions de faible luminosité.