Les alternatives bon marché à l’AirPod de Mobvoi offrent l’ANC et le contrôle vocal pour moins de 60 €

La plupart des écouteurs à bas prix n’ont rien d’enthousiasmant. Mais de bons écouteurs intra-auriculaires sans fil avec ANC et mode – le tout pour moins de 60 €, c’est peut-être quelque chose qui mérite que l’on en parle.

Connus pour rendre les gadgets intelligents plus accessibles, les derniers écouteurs à prix sage de Mobvoi font suite aux TicPods ANC encore plus abordables. Comme ses précédents écouteurs antibruit, ces écouteurs ANC promettent de couper les sons extérieurs – mais cette fois, ils ont recours à deux micros pour le faire. Cette configuration à double micro devrait signifier des appels plus propres : avec un micro Votre partenaire de conversation devrait entendre moins de brouhaha et plus de votre passionnante conversation.

Dotés des mêmes drivers de 13 mm à l’intérieur, ces écouteurs ANC bénéficient également de l’intelligence Sound Passthrough déjà rencontrée sur les TicPods ANC. Une longue pression sur la tige tactile permet instantanément à votre environnement d’entrer – idéal lorsque vous devez éviter la circulation. L’autonomie de la batterie est également identique, avec les écouteurs ANC pendant 4 h 30 lorsque l’ANC est activé (ou 21 h avec l’aide du boîtier de charge filaire).

Besoin d’aide ? Que vous consultiez la météo ou que vous prépariez votre playlist Commuting Bangers, un rapide «Hey Tico» devrait alerter l’assistant numérique de votre smartphone pour qu’il commence à écouter. Compatible avec Siri et Google Assistant, vous pouvez également utiliser des commandes vocales pour contrôler directement vos morceaux – et ce micro supplémentaire signifie que vous devez parler haut et fort à vos écouteurs.

Chaque écouteur ne pèse que 5 get peut être utilisé indépendamment, tandis que la résistance à la poussière et à l’eau IPX5 devrait facilement vous accompagner sous la douche. Disponibles dès maintenant, ces écouteurs Mobvoi ANC vous coûteront 59 €