Les All-in-One PC MSI Modern AM241 et AM271 pour le salon comme pour le bureau

MSI annonce l’arrivée de ses nouveaux All-in-One PC Modern AM241 et Modern AM271, au design ergonomique, avec un écran à dalle IPS. Mais aussi avec deux technologies de protection des yeux et un large angle de vision pour une expérience améliorée.

Le design élégant des nouveaux All-in-One PC MSI Modern AM241 et Modern AM271 est parfait dans un bureau, un salon ou tout autre espace de travail, et leurs fonctionnalités et technologies répondront à tous les besoins pour travailler et apprendre à distance. Ils sont équipés d’une technologie antiscintillement et d’une technologie anti lumière bleue qui améliorent la qualité de l’image et évitent la fatigue oculaire liée à une utilisation prolongée.Pour le travail à la maison, leur webcam MSI Full HD peut être totalement désactivée pour parfaitement protéger sa vie privée, une fois l’appel vidéo terminé.

Avec la technologie MSI Display, les All-in-One PC MSI Modern peuvent être utilisés comme des écrans sans avoir à en démarrer le système. Lorsque l’on connecte un périphérique sur leur entrée HDMI, l’écran s’allume immédiatement. Les Modern peuvent également supporter la connexion d’un écran secondaire par l’intermédiaire de la sortie HDMI et leur compatibilité à la norme VESA leur permettra d’être fixés à un mur. Pour une expérience encore plus ergonomique et confortable, ils pourront également être fixés sur le bras de fixation MSI MT81.