Les 7 saisons de « The Shield » disponible sur 6play

Inspirée d’une unité anti-gang du Los Angeles Police Department, la série policière culte « The Shield »suit le quotidien de l’intimidant Vic Mackey, chef de brigade corrompu qui n’hésite pas à dépasser certaines limites, et de la Strike Team. Entre violences et corruption, l’équipe de choc lutte contre les crimes d’un quartier mal fréquenté de la Cité des Anges à sa manière…

Au casting, on retrouve Michael Chiklis (Vic Mackey), Walton Goggins (Inspecteur Shane Vendrell) et Michael Jace (Julien Lowe), le tout réalisé par Shawn Ryan. Terriblement réaliste, revivez le grand frisson de l’une des meilleures séries policières de tous les temps.

