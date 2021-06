Les 7 plus grandes nouveautés de Windows 11

Premier aperçu de la grande refonte de Microsoft prévue cette année

Windows 10 était censé être la “dernière version de Windows”, mais Microsoft a changé de cap sur son système d’exploitation PC durable. Oui, Windows 11 arrive.

Officiellement annoncé aujourd’hui après une fuite récente d’une version de test, Windows 11 n’est pas un changement radical d’une mise à niveau, mais il apporte de nombreux changements à tous les niveaux. De l’apparence de Windows aux performances, aux fonctionnalités de jeu et à la compatibilité des applications, il contient de nombreuses améliorations potentiellement majeures.

Voici un aperçu des nouvelles fonctionnalités les plus importantes dévoilées aujourd’hui.

1) Un look rafraîchi

Après l’abandon des vignettes dynamiques Windows 8, Microsoft semble avoir accepté que les gens souhaitent que Windows ait une barre des tâches et un menu Démarrer traditionnels. Windows doit être Windows, semble-t-il. Mais Windows peut encore être amélioré et amélioré.

Windows 11 conserve ces éléments, mais il y a plus qu’une bouffée d’influence de macOS d’Apple ici. Vous obtiendrez une rangée centrée d’icônes d’applications sur la barre des tâches, des bords de fenêtre arrondis et d’autres ornements qui rendent l’interface plus propre et plus attrayante. Il existe également un nouveau flux de widgets et des mises en page instantanées qui facilitent le chargement de plusieurs applications / fonctions à la fois.

2) Performance améliorée

De toute évidence, l’espoir est qu’une nouvelle mise à niveau du système d’exploitation riche en fonctionnalités ne sera pas enlisée par le poids de ses nouveaux ajouts et améliorations. Heureusement, Microsoft semble garder à l’esprit les performances, comme en témoignent quelques détails clés de la présentation.

Par exemple, les mises à jour Windows seront environ 40 % plus petites qu’elles ne le sont actuellement et se dérouleront en arrière-plan, il y a donc moins de place pour les interruptions. Vous pouvez également vous attendre à des améliorations générales des performances dans tous les domaines, y compris avec les navigateurs Web (pas seulement Edge).

3) Intégration des équipes

Vous vous êtes peut-être familiarisé avec Microsoft Teams pendant la pandémie, mais sinon, il s’agit essentiellement de la version hybride de Microsoft de Zoom et Slack pour les lieux de travail et la communication. Et dans Windows 11, ce n’est plus seulement une application, mais plutôt une partie intégrée du système d’exploitation.

Teams comptait quelque 145 millions d’utilisateurs actifs quotidiens en avril, donc même si vous ne l’avez pas utilisé, Teams sera mis en évidence dans l’interface et il sera plus facile de démarrer de nouvelles sessions Teams. Skype pourrait être le grand perdant dans tout cela, car Teams prend de plus en plus d’importance.

4) Il exécutera des applications Android

Voici une bonne surprise : Windows 11 sera capable d’exécuter des applications Android sur votre PC, tout comme les Chromebooks sont capables de gérer le même exploit. Dans ce cas, cependant, Windows s’appuiera sur l’Appstore d’Amazon plutôt que sur le Play Store officiel de Google.

Pourtant, il existe de nombreuses applications populaires dans la version d’Amazon. Cela facilitera l’accès aux applications mobiles populaires telles que TikTok et aux jeux mobiles, que vous pouvez accrocher dans un coin de votre écran pendant que vous prétendez être productif ailleurs.

5) Améliorations du jeu Xbox

Microsoft améliorera également l’expérience de jeu sur PC dans Windows 11, apportant certaines des améliorations observées sur les nouvelles consoles Xbox tout en intégrant mieux le Xbox Game Pass et d’autres fonctionnalités.

La fonction Auto HDR des nouvelles Xbox Series X et Series S viendra sur PC, améliorant automatiquement les jeux pour ceux qui ont des moniteurs compatibles HDR. Windows 11 prendra également en charge DirectStorage pour les utilisateurs de disques SSD NVMe, permettant des temps de chargement beaucoup plus rapides dans les jeux pris en charge.

6) Grands changements écosystémiques

Le Windows Store a été un peu le souk ces dernières années, Microsoft contrôlant les types d’applications autorisées dans la vitrine native. Fini : Windows 11 ouvrira la voie à toutes sortes d’applications, même s’il ne s’agit pas d’applications Windows universelles.

Cela signifie que des applications comme Creative Cloud d’Adobe seront enfin disponibles via le Microsoft Store natif. Les créateurs d’applications peuvent utiliser leurs propres systèmes de monétisation intégrés et conserver 100 % des revenus. C’est un joli message à Apple et Google, qui prennent tous deux une part des achats dans les magasins d’applications et se battent avec Epic Games pour ses tentatives de casser ce système avec Fortnite. Les applications qui utilisent le système de paiement de Microsoft paieront toujours une réduction, mais au moins il y a un choix avec Windows 11.

7) C’est une mise à jour gratuite

Ce n’est pas vraiment une fonctionnalité, mais il est important de noter que Windows 11 sera une mise à niveau gratuite pour les utilisateurs de Windows 10. Si vous exécutez déjà Windows 10 sur votre appareil, vous bénéficierez d’une mise à niveau gratuite via Windows Update lorsqu’elle sera disponible.

Il n’y a pas encore de date de sortie exacte pour Windows 11, mais Microsoft dit qu’il sera disponible pour les fêtes de fin d’année. Les versions de test officielles commenceront à être envoyées aux membres Windows Insider à partir de la semaine prochaine. Voici un aperçu de la configuration système requise pour Windows 11, au cas où vous seriez curieux.