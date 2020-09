Les 6 plus grandes annonces de l’événement Echo 2020 d’Amazon

L’Echo tourne, le Show vous suit et Ring intègre un drone de sécurité volant…

Amazon aime annoncer tout un tas de nouveautés à la fois. Et bien que l’événement Echo de cette année n’ait pas été aussi écrasant que celui de l’année dernière (fin, pas de micro-ondes cette fois), il nous a quand même apporté pas malde nouveaux appareils.

Les Echo et Echo Dot sont réédités avec des designs élégants et arrondis, tandis que le nouvel Echo Show 10 possède un écran qui vous suivra partout. Pendant ce temps, Ring intègre un drone de sécurité domestique volant et des dispositifs d’alarme / caméra de voiture. Amazon lance aussi un service de streaming de jeux vidéo de type Google Stadia.

1) Echo + Echo Dot

Amazon a adopté une approche totalement nouvelle du design avec son nouvel Echo, en forme de globe et qui ressemble moins à un appareil technologique maladroit. Il est alimenté par le tout nouveau processeur AZ1 Neural Edge, qui dispose d’un modèle de reconnaissance vocale entièrement neuronal pour des résultats plus rapides. Les plus petits Echo Dot et Echo Dot with Clock font l’objet de transformations similaires, ainsi que les modèles Echo Dot Kids Edition qui ressemblent respectivement à un Panda et un Tiger.

2) Ring Always Home Cam

Avez-vous toujours voulu un drone volant chez vous pour garder un œil sur tout ce qui se passe dans votre maison? Quelle que soit votre réponse, c’est exactement ce que Ring a imaginé avec sa caméra Always Home.

Ce drone autonome n’enregistre qu’une fois qu’il a décollé de sa base, puis il suivra des itinéraires désignés autour de votre maison pour montrer ce qui se passe lorsque vous n’êtes pas là. Vous pouvez afficher les résultats à partir de l’application Ring et indiquer au drone quand voler ou le faire apparaître automatiquement si une alarme Ring retentit. Il n’est annoncé que pour les États-Unis à ce jour à 250 $ US.

3) Écho Show 10

Le nouvel Echo Show 10 d’Amazon a également fait l’objet d’une refonte majeure, avec un nouveau look et des fonctionnalités importantes. Maintenant, l’écran est monté sur une base de haut-parleur arrondie et vous suivra pendant les appels vidéo et pivotera lorsque vous appelez Alexa.

C’est un peu comme le Portal de Facebook, mais porté à un autre niveau grâce à la base motorisée et à la capacité de regarder dans toute la pièce. Et il n’utilise pas la reconnaissance faciale, donc il ne dira pas qui est en vue (juste que c’est un humain). L’engin est aussi un peu plus cher qu’avant. De plus, tous les modèles Echo Show vont être compatible Netflix cette année, donc c’est bénéfique !

4) Ring Car Cam

Ring se développe hors de votre maison et dans votre voiture avec le lancement de Ring Car Alarm et de Ring Car Cam. Le Ring Car Alarm est un appareil compact qui se monte à l’intérieur de votre voiture et s’active automatiquement lorsqu’il détecte un événement, comme une effraction, une personne tâtonnant avec la porte, un accident ou lorsque votre voiture est remorquée. Aucun abonnement n’est requis.

La Ring Car Cam, quant à elle, est un appareil plus avancé avec deux caméras pour enregistrer à l’extérieur et à l’intérieur de votre voiture, qu’elle soit garée ou en voiture. Elle fonctionne comme un dispositif de détection et de dissuasion de vol, mais aussi pour enregistrer les accidents potentiels ou les interactions avec la police. Ring demande 60 $ US pour l’alarme de voiture et 200 $ US pour la Car Cam. Nous attendons toujours les détails quant à une sortie en France ?

5) Amazon Luna

Avec Luna, Amazon semble vouloir créer un service de jeux vidéo en streaming de type Google Stadia, vous permettant de jouer à des jeux sur une gamme d’appareils connectés à Internet sans avoir besoin d’une plate-forme de jeu sérieuse. .

Le service comprendra des jeux majeurs tels que Assassin’s Creed Valhalla, Control, Sonic Mania, Metro Exodus et bien d’autres, et est jouable sur les ordinateurs, les smartphones, les tablettes et les propres appareils Fire TV d’Amazon. Il disposera d’un contrôleur dédié et vous pourrez également diffuser des vidéos directement sur Twitch.

Il semble qu’Amazon proposera des abonnements à diverses «chaînes» ou packages de jeux. Par exemple, Luna + est le package principal d’Amazon avec des jeux provenant d’un éventail d’éditeurs, tandis qu’un canal spécifique à Ubisoft sera séparé. Les joueurs des États-Unis continentaux peuvent demander un accès anticipé dès maintenant, mais rien pour le moment sur le lancement ailleurs.

6) Fire TV Stick

Enfin, Amazon met à niveau son Fire TV Stick avec un nouveau modèle 50% plus puissant. Il diffusera en 1080p à 60 images par seconde avec prise en charge HDR et gérera également l’audio Dolby Atmos. Pendant ce temps, un Fire TV Stick Lite moins cher simplifie les choses sans prise en charge Atmos, sans contrôle de la télévision et avec une télécommande plus simple. Cependant, il est toujours 1080p avec HDR. Tous les Fire TV Sticks verront également leur interface utilisateur mise à jour plus tard cette année.