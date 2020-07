Les 5 plus grands jeux Xbox Series X dévoilé lors du Microsoft Showcase

De Halo à Fable et Forza, voici les bandes-annonces que vous devez regarder dès maintenant…

La Xbox Series X n’est plus qu’à quelques mois de sa sortie, et nous avons maintenant une bien meilleure idée des types de jeux qui pourraient vous donner envie d’en acheter une.

Aujourd’hui, Microsoft a tenu un showcase en streaming pour mettre en lumière ses nombreux jeux à venir, offrant un premier aperçu du gameplay de Halo Infinite tout en annonçant les retours de grandes franchises comme Fable et Forza, ainsi que des titres originaux très attrayants.

Si vous n’avez pas regardé le direct ou si vous souhaitez simplement passer plus de temps à revoir ces créations next gen, voici un aperçu des plus grandes et meilleures bandes-annonces de jeux Xbox Series X du jour.

Halo infini

Tout sur Halo Infinite semble conçu pour que les joueurs se souviennent avec tendresse de Halo : Combat Evolved il y a près de deux décennies. C’est certainement intentionnel, et après quelques années decrescendo de la franchise, cette bande-annonce de jeu solo a l’air plutôt élégante, avec des détails fantastiques et une animation fluide. Mais c’est indéniablement un classique Halo.

Microsoft prévoit également de présenter le multijoueur dans un proche avenir, mais pour le moment, 343 Industries semble sur la bonne voie avec ce que l’on dit être la campagne la plus étendue de Master Chief à ce jour.

Fable

Confirmant enfin de nombreuses fuites, Microsoft a finalement dévoilé un tout nouveau jeu dans l’univers Fable, développé cette fois par la très compétente équipe Playground Games, derrière Forza Horizon.

Ce premier trailer ne nous en dit pas trop, sauf que le nouveau Fable gardera le même genre d’humour britannique qui a distingué les enchanteresses précédents de ces aventures fantastiques. Encore une fois, il semble que vous créerez votre propre histoire dans le monde au fil de vos décisions, et nous sommes ravis de voir comment cette franchise bien-aimée prend vie avec un nouveau développeur et la Xbox Series X.

Forza

En parlant de Forza… Le jeu de courses de Microsoft a longtemps été une vitrine maison, et c’est encore vrai avec le nouveau Forza Motorsport du développeur original Turn 10 Studios. On dit qu’il en est encore au début du développement, donc nous ne le verrons probablement pas au lancement de la console, mais les images époustouflantes sont présentées comme étant tirées directement du moteur du jeu. Quand ce nouveau Forza sortira, vous pouvez parier que c’est le jeu que vous voudrez avoir pour montrer votre incroyable configuration de home cinéma…

Avowed

Le studio Obsidian Entertainment, les créateurs de The Outer Worlds et Pillars of Eternity – en plus du lancement de l’accès anticipé la semaine prochaine du coloré Everwild et d’une prochaine extension Outer Worlds, a présenté un premier aperçu de son prochaine aventure originale.

Ce teaser suggère un magnifique monde fantastique avec un jeu de rôle à la première personne. Il se situe en fait dans le même monde que Pillars of Eternity, mais l’approche de ces jeux centrés sur PC a été remplacée par une approche à la première personne plus riche et plus immersive ici. Nous pensons que ce titre ne sortira pas de sitôt, mais au moins, voilà quelque chose d’attrayant à l’horizon pour Xbox Series X et PC.

Balan Wonderworld

Durant ce showcase, il y avait beaucoup de bandes-annonces pour des jeux plus destinés aux adultes qui conviennent généralement au public Xbox. Mais nous ne pouvons nous empêcher d’être charmés par ce premier regard sur Balan Wonderworld de Square Enix pour Xbox Series X et Xbox One.

Sorti au printemps prochain, ce jeu de plateforme 3D de rêve nous vient du créateur de Sonic the Hedgehog, Yuji Naka, avec le design de l’artiste original de Sonic Naoto Ohshima. Cette influence se ressent fortement dans la bande-annonce ci-dessous, qui montre un jeu avec beaucoup de courage et de créativité – et peut-être un jeu qui puisse fournir une alternative à Mario sur Xbox. Certes, les propres jeux 3D Sonic de Sega étaient de qualité très aléatoire, mais il y a beaucoup à espérer de ce Balan Wonderworld.