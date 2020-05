Les 5 astuces de Dolby pour optimiser ses séances TV

En cette période où l’on passe bien plus de temps chez soi, la télévision est devenue un véritable compagnon. TV, DVD ou plateforme de streaming, c’est le moment idéal pour découvrir de nouvelles séries, regarder un film en famille ou revoir ses classiques.

Profiter d’un bon film peut paraître simple, mais en profiter « encore plus » est possible : de nombreux paramètres tels que le son, la luminosité ou le contraste peuvent changer l’expérience de divertissement et décupler le plaisir ! Des réglages simples, qui peuvent changer notre façon de regarder la télévision. Mais comment faire quand on n’y connait pas grand-chose ?

Voici quelques conseils et astuces pour une immersion totale :

1. La luminosité : un élément essentiel

La lumière est l’un des éléments les plus importants : le niveau de luminosité de la pièce peut avoir un impact négatif sur l’expérience de divertissement.

Les astuces :

• Rendez la pièce aussi sombre que possible : optez pour des rideaux opaques, tirez les bien pour atténuer la lumière naturelle, et éteignez la moindre lampe.

• Ne placez pas votre téléviseur à côté d’une fenêtre.

• Pollution lumineuse : assurez-vous que les signaux lumineux émis par vos appareils (box, haut-parleur intelligent, thermostat…) ne viennent pas se réfléchir sur l’écran, et ôtez-les de votre champ de vision, afin de ne pas être distraits.

2. Personnaliser ses entrées périphériques et ses profils de streaming

Entre les nombreux appareils connectés à la TV et les différents membres au sein du foyer, cela peut parfois prendre de longues secondes voire minutes (et beaucoup d’exaspération !) avant de pouvoir enfin trouver et profiter de son programme favori. La solution ? La personnalisation !

Les astuces :

• Saviez-vous que vous pouviez customiser votre connectique ? La plupart des téléviseurs permettent de nommer des entrées individuelles (par exemple « Xbox », « Cable Box» ou «lecteur Blu-ray ») afin de pouvoir reconnaitre facilement la source de chacun de vos périphériques et en simplifier l’accès. Très utile lorsque plusieurs appareils sont connectés à un seul et même téléviseur !

• Même initiative pour vos comptes de plateformes de streaming, créez et nommez les différents profils selon vos goûts ou les membres de la famille (“Cartoons”, « Grand-Mère », « Enfants », etc).

3. La distance compte

La distance entre le téléviseur et le canapé peut faire une grande différence dans l’expérience. Si le téléviseur est trop éloigné, la qualité d’image en souffrira, et les images ne paraitront pas nettes.

Les astuces :

• Tout est dans les détails, donc contrairement au cinéma, rapprochez-vous de l’écran… dans la mesure du raisonnable !

• Mesurez ! Les images commenceront à perdre des détails si la distance entre le canapé et le téléviseur est supérieure à trois hauteurs d’image : une hauteur d’image correspond à la distance entre le haut et le bas de votre écran. Pour des films ou des émissions en 4K, cette distance devra être un peu plus faible.

4. Un son optimal sans déranger les autres

Entre les visioconférences dans le salon, le mixeur dans la cuisine, et les enfants qui se chamaillent, l’emplacement de votre TV doit être murement choisi pour profiter d’une expérience audio totale et qualitative – et pour le bien-être des personnes qui vous entourent ! Votre mobilier prend alors toute son importance …

Les astuces :

• Le téléviseur doit être placé sur une surface plane, comme une table ou un buffet, pour renvoyer le son dans toute la pièce. En effet, la plupart des nouveaux téléviseurs disposent d’haut-parleurs placés à l’arrière et orientés vers le bas. S’il n’y a pas de surface directement en dessous pour refléter le son, le son paraitra étouffé et la qualité en pâtira.

• Si la pièce est trop réfléchissante, il faut alors penser à installer un tapis au sol ou à accrocher des tableaux aux murs. Cela aidera à absorber le son.

• Si vous disposez d’une barre de son, elle doit être placée sur le bord d’un meuble sur lequel se trouve la télé, plutôt que d’être posée au ras du mur : ainsi, le son se diffuse vers l’extérieur et emplit la pièce.

• Qu’en est-il du placement d’un caisson de basses ? Etant omnidirectionnel, il réverbère les sons dans toute la pièce, il peut donc être placé n’importe où, sauf contre un mur ou près d’un objet pour éviter les secousses et autres bruits (vos voisins vous remercieront).