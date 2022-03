L’équipe Dota2 du Paris Saint-Germain esports PSG.LGD accueille EPOS comme partenaire audio officiel

Le Paris Saint-Germain Esports annonce qu’EPOS, marque audio de jeu haut de gamme fournissant des équipements audio pour les joueurs, en tant que partenaire audio officiel de son équipe Dota2 PSG.LGD, basée à Shanghai, en Chine. Fabien Allègre, Brand Director du Paris Saint-Germain, a déclaré : « Le Paris Saint-Germain Esports est ravi d’accueillir EPOS dans la famille PSG Esports. L’esport est un domaine innovant dans lequel la technologie peut faire la différence. Avec EPOS, nous partageons le même objectif d’être à la pointe de l’innovation pour tous, joueurs professionnels et non professionnels, afin d’atteindre les meilleures performances et conditions de jeu. »

En tant que partenaire audio, EPOS sera le fournisseur officiel des joueurs et du personnel du PSG.LGD, leur offrant les derniers casques de jeu et amplificateurs audio pour un avantage concurrentiel ultime. Le casque de jeu acoustique fermé H6PRO offre des performances ultimes sur tout le spectre audio avec une précision maximale et une fatigue d’écoute minimale. Le casque offre des détails et une concentration avec des performances audio contrôlées mais puissantes, ce qui fournira un avantage concurrentiel supplémentaire au jeu de PSG.LGD.

“Nous sommes ravis qu’EPOS ait rejoint la famille PSG.LGD en tant que nouveau partenaire de notre équipe, explique Jie Pan (Ruru), PDG de LGD Gaming. Nous croyons fermement que nous pouvons créer de merveilleuses possibilités et réaliser de grandes choses ensemble pour tous nos fans du monde entier. Allons-y PSG.LGD ! ” Depuis 2018, PSG.LGD est l’une des meilleures équipes Dota2 au monde, performant constamment au plus haut niveau, se qualifiant chaque année pour le principal événement mondial The International, atteignant les finales en 2018 et 2021.