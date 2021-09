Lenovo Yoga Slim 7 Pro et Carbon, des poids plume sous Windows 11

Le Yoga consiste généralement à lâcher prise et à ralentir. Les nouveaux ordinateurs portables Yoga Slim 7 de Lenovo ne font qu’une de ces choses. À partir de 1,1 kg, légers et avec 14,9 mm d’épaisseur, ces poids plume permettent certainement de laisser tomber quelques bagages supplémentaires. Lenovo affirme que l’édition Carbon pliable (à partir de 1199 €) est l’ordinateur portable OLED 14 pouces le plus léger au monde, grâce à une construction en fibre de carbone et en alliage de magnésium. Pourtant, il y a peu de chances que l’un ou l’autre vous ralentisse : les deux sont équipés de processeurs AMD Ryzen 7 5800 pour effectuer des tâches éclair sur Windows 11. Chacun est également livré avec Amazon Alexa intégré pour l’assistance administrative, ainsi que l’audio Dolby Atmos. et Dolby Vision HDR pour des visuels éclatants. Le Slim 7 Pro légèrement plus costaud (à partir de 1299 €) contient un écran de 16 pouces, avec la possibilité de spécifier des graphiques Nvidia GeForce RTX 3050 pour de meilleurs jeux en déplacement. Cette impressionnante paire d’ordis devrait être expédiée à partir d’octobre prochain.