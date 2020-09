Lenovo ThinkPad X1 Fold, le premier PC pliant au monde

Lenovo vient de présenter que le premier PC7 pliant au monde, le ThinkPad X1 Fold, est désormais disponible sur commande et sera expédié d’ici quelques semaines.

Il définit en soi une nouvelle catégorie d’ordinateur, même si l’on retrouve dans cet ordinateur personnel l’ensemble des fonctionnalités présentes sur les smartphones, les tablettes et les ordinateurs portables. Ce ThinkPad X1 Fold redéfinit ainsi la façon de travailler, de jouer, de créer et de se connecter. Avec la 5G6 en option, la vitesse de connexion est plus sûre et optimisée, lorsqu’elle est disponible. L’utilisateur est également mieux protégé grâce aux fonctions de sécurité ThinkShield. Pour en savoir plus sur l’innovation du ThinkPad X1 Fold et la création d’une nouvelle catégorie d’ordinateur, consulter le site de Lenovo.com/fr.



Le ThinkPad X1 Fold est désormais disponible sur commande et peut s’accompagner d’accessoires en option : le mini-clavier Bluetooth Fold qui peut être rangé et chargé sans fil à l’intérieur du système ; le Lenovo Mod Pen, qui permet aux utilisateurs de prendre des notes, d’annoter ou de signer des documents juridiques ; et le Lenovo Easel Stand qui permet de placer facilement l’ordinateur en mode portrait ou paysage sur un bureau.

ThinkPad X1 Fold avec Windows 10 PRO, disponible sur commande à partir de 2799 €.