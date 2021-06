Lenovo ThinkPad X1 Extreme, prêt à tout

Dolby Vision, RTX 3080 et 5G embarqués… Vous cherchez un ordinateur portable qui peut vraiment tout faire ? Lenovo souhaite vous faire découvrir son ThinkPad X1 Extreme de quatrième génération (disponible à partir du mois d’août, à partir de 2149 €). Cela peut sembler plutôt modeste, mais cette bête professionnelle est taillée pour le travail, le jeu et tout le reste. Au menu : processeurs Intel Core i9 vPro de 11e génération, cartes graphiques GeForce RTX 3080, 4 To de stockage SSD PCIe et jusqu’à 64 Go de RAM DDR4. Une batterie de 90 Wh offre jusqu’à 10 heures d’utilisation en déplacement ; une webcam Full HD devrait vous rendre beau dans les réunions Zoom et l’écran 16 pouces 16:10 peut être spécifié jusqu’à un écran tactile de 3840 x 2400 avec Dolby Vision. Oh, et il y a aussi le WiFi 6 et la 5G à bord, au cas où vous auriez vraiment besoin de télécharger Doom Eternal dans le train.