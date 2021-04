Lenovo Legion Phone Duel 2, si chaud qu’il lui faut deux ventilateurs

Le prix du mobile le plus dingue de 2021 à ce jour est décerné à…

LG a peut-être quitté le marché des smartphones, mais le rôle vacant de « big boss des trucs de dingue» semble avoir déjà été repris par Lenovo. Conçu pour les joueurs assoiffés de performances, le Lenovo Legion Phone Duel 2 (disponible mi mai à partir de 999 €) comprend même une caméra pop-up frontale de 44 MP avec avatar AI et effets de filtre pour offrir aux streamers des niveaux plus élevés de narcissime via selfie.

Ses caractéristiques plus que robustes sont pilotées par une puce 5G Snapdragon 888, avec jusqu’à 16 Go de RAM et une double batterie de 5500 mAh – qui nécessite une configuration à double ventilateur pour garder tout cela au frais. Il y a aussi un écran AMOLED de 6,92 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz et un taux d’échantillonnage tactile de 720 Hz, une charge rapide de 90 W et une caméra arrière principale de 64 MP

Enfin, une «manette de jeu virtuelle» haptique propose huit commandes tactiles situées sur le corps du téléphone. Choisissez-en un en noir ou blanc avec un éclairage RVB, 512 Go de stockage et quatre micros antibruit optimisés pour l’IA afin que vous puissiez continuer à diffuser en continu pour ne pas entendre qu’il faut venir mettre le couvert.