L’enceinte multiroom Pulse M de Bluesound affronte Sonos

Comme Coca-Cola et Pepsi, Optimus Prime et Megatron, ou Aldi et Lidl, Bluesound et Sonos sont de grands rivaux qui ont plus en commun qu’ils ne voudraient probablement l’admettre. Mais avec son nouveau haut-parleur multiroom Pulse M, Bluesound veut montrer à Sonos qui est le patron.

Semblable en taille et en prix à la Sonos Move portable, cette Pulse M de 80 watts est doté d’un haut-parleur de graves de 5,25 pouces et de deux tweeters de 19 mm montés à 45 degrés, avec un réflecteur acoustique positionné au-dessus d’eux pour aider à créer une scène sonore à 360º. Cela signifie que votre musique sonnera bien, peu importe où vous vous situez (tant que ce n’est pas à mi-chemin).

Contrairement à la Move, vous devrez connecter la Pulse M au secteur pour qu’elle fonctionne, mais trouver une maison pour son châssis de la taille d’une bouilloire de voyage ne sera pas un problème (des supports muraux et des supports au sol sont également disponibles). Elle n’est également disponible qu’en blanc ou en noir. Il ne devrait donc pas y avoir de problème pour en choisir une qui correspond à vos choix de design d’intérieur.



Il y a des boutons tactiles sur le dessus qui ne s’allument que lorsque vous les touchez. Mais vous êtes plus susceptible de le contrôler avec l’application BluOS Controller, qui propose plus de 20 services de musique, y compris tous les grands comme Spotify, Tidal , et Qobuz pour le streaming haute résolution. Vous pouvez également utiliser AirPlay 2, aptX Bluetooth ou même Ethernet pour l’alimenter en musique.

L’idée derrière un système multiroom comme celui-ci est que vous construisez progressivement toute une ensemble à la maison, pleine d’enceintes compatibles qui chanteront toutes en harmonie. La Pulse M fonctionnera parfaitement avec toutes les autres enceintes et streamers de Bluesound, y compris en stéréo ou dans un système de son surround complet avec les Pulse Soundbar+ et Pulse Sub+ compatibles Atmos. Elle est tout aussi heureuse en solo, mais c’est peut-être parce qu’elle intègre Alexa, Google Assistant et Siri pour entreprise, bien que uniquement via un appareil connecté.