Leica présente son nouveau Leica M10-R pour la photographie de paysage et d’architecture

Cette nouvelle déclinaison du légendaire appareil photo à visée télémétrique est doté d’un capteur haute résolution de plus de 40 millions de pixels. En plus de sa capacité à capter les détails les plus fins, le capteur offre un potentiel de performances étendues pour le recadrage et les grands formats.

Ses capacités à différencier des nuances subtiles et à travailler les contrastes, permettent de réduire encore le risque de moiré. Le Leica M10-R est donc bien adapté à la photographie de paysage et d’architecture. Le M10-R est également équipé du même obturateur que le Leica M10-P. Il est donc exceptionnellement silencieux et fonctionne avec un minimum de vibrations. Disponible à partir du 20 juillet 2020, le Leica M10-R existe en deux versions : Chrome et noir

Leica M10-R, 7990 €