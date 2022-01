Leica M11, un appareil photo télémétrique plein format avec trois résolutions au choix

Comme un engagement du Nouvel An auquel vous pouvez vous tenir, les résolutions de l’appareil photo sont difficiles à choisir. Optez pour un grand nombre de pixels et vous obtiendrez les meilleurs détails, mais au détriment des performances. Sacrifiez un peu de clarté et vous profiterez d’une expérience plus rapide.

Vous n’arrivez pas à décider de la taille d’image idéale ? Leica non plus, c’est pour cela que son dernier appareil photo plein format offre un trio de résolutions adaptées à chaque scénario. Pas une astuce de recadrage astucieuse, le M11 donne aux capteurs indécis le choix entre des résolutions de 60 MP, 36 MP ou 18 MP, chacune utilisant la totalité de la zone du capteur CMOS plein format. Ainsi, vous pouvez prendre les photos les plus nettes à 60MP, avant de passer à 18 MP lorsqu’un enregistrement rapide est requis.



Alimenté par le processeur Maestro III de Leica, des vitesses d’obturation maximales de 1/16 000 s et une plage ISO étendue de 64 à 50 000 signifient que le M11 devrait être prêt pour n’importe quelle scène. Un nouveau filtre de couleur promet des teintes naturelles, tandis que la disponibilité de la mesure multi-champs en mode télémètre ouvre de nouvelles options pour expérimenter l’exposition.

Comme le M10 avant lui, ce minimaliste M11 ressemble au style télémètre des modèles analogiques de la série M de Leica, mais avec quelques ajustements ergonomiques. Ses boutons physiques limités sont soigneusement disposés autour d’un nouvel écran tactile LCD de 2,3 millions de points, qui bénéficie d’une interface utilisateur empruntée aux SL2 et Q2.

Livré dans des variantes noir et argent, un dessus en aluminium résistant aux rayures rend le premier 20% plus léger que son cousin chromé (530 g contre 640 g). Aucun des deux modèles ne dispose d’une plaque de base traditionnelle, optant à la place pour un accès direct à la carte SD et à la batterie de 1800 mAh, qui, selon Leica, stocke environ 64 % d’énergie en plus qu’auparavant. Et dans une victoire pour les fans du kit à un câble, il se charge via USB-C. Comptez 8350 € pour vous offrir ce petit monstre.