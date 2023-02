Un point rouge signifie généralement que vous êtes du mauvais côté du fusil d’un tireur d’élite. Il est beaucoup plus désirable dans le monde de la photographie, où il forme le logo emblématique de Leica. Le fabricant d’appareils photo s’est associé à 007 pour la nouvelle édition Leica D-Lux 007, qui coïncide avec une nouvelle expo de photographies célébrant les 60 ans de Bond à l’écran.

Il a fait l’objet d’une refonte extérieure, avec un matériau texturé en losange sur la poignée, le corps extérieur et la dragonne. Le logo classique 007 a été gravé sur la plaque supérieure et le capuchon d’objectif porte le design emblématique du canon du pistolet. Derrière ce nouveau look se cache un matériel identique à celui du compact à objectif fixe D-Lux 7 classique. Il y a à bord un capteur Micro Quatre Tiers de 17 MP, couplé à un objectif 24-75 mm avec une ouverture f/1.7-2.8. Le fonctionnement est entièrement manuel, avec une bague de contrôle d’ouverture sur le barillet de l’objectif et des cadrans EV et vitesse d’obturation sur la plaque supérieure. Un viseur EVF est intégré pour la composition de l’image, ou il y a un écran tactile à l’arrière.

Il existe un mode rafale qui peut gérer la prise de vue fixe à 11 im/s et prend en charge l’enregistrement vidéo 4K à 30 im/s. Un support sur la plaque supérieure prend en charge les flashs amovibles et autres accessoires.

Leica lance ses ventes pour coïncider avec une expo de photos de Bond à Londres jusqu’au 21 mars. Compilée avec l’aide du producteur Michael G. Wilson, elle retrace 60 ans d’images d’archives.

Le Leica D-Lux 007 n’est pas tout à fait pour vos yeux, avec une production limitée à seulement 1962 unités. Comptez 1990 €.