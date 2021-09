Leica célèbre la 25e mission de James Bond avec le Leica Q2 Edition 007

Un objectif n’est peut-être pas l’arme de prédilection de Bond, mais chaque agent digne de ce nom sait que l’espionnage nécessite un appareil élégant. Voici donc le Leica Q2 : déjà redessiné par Daniel Craig, l’élégante caméra est de retour avant la 25e sortie (officielle) du plus attendue des Bond, au sens propre.

Les détails de sa conception sont suffisamment subtils : un logo 007 orne la plaque supérieure, tandis que le capuchon d’objectif reçoit un graphique texturé de canon de pistolet. La finition en cuir du Leica est sa plus grande révélation, avec une teinte Ocean Green – clairement un nom de code pour la teinte de course britannique – qui ne manquera pas de laisser les espions rivaux verts de jalousie. Il en sera de même de la mallette assortie, fabriquée à la main par Globe-Trotter. Bien que le Q dans son nom n’ait rien à voir avec le gourou du gadget résident du MI6, l’édition 007 est livrée avec tout le kit du Q2 « standard » : un capteur plein format de 47,3 MP, un objectif rapide à focale fixe de 28 mm et stabilisation d’image pour que vos clichés ne soient ni secoués ni agités. Seuls 250 exemplaires en édition spéciale doivent être fabriqués, chacun numéroté individuellement sous l’écran de 3 pouces. Vous voulez en ajouter un à votre arsenal ? Vu son prix, vous aurez besoin de quelques jetons de casino.