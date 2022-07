LEGO Super Mario : le puissant Bowser de 2807 pièces débarque !

Le partenariat de Lego avec Nintendo s’est avéré fructueux, des ensembles interactifs Lego Super Mario aux créations plus destinées aux adultes comme la NES en brique. La dernière en date, Lego Super Mario Le Puissant Bowser (269,99 euros, disponible le 1er octobre), a un pied terrifiant dans chaque camp.

Ce n’est pas le premier Lego Bowser – apparu à plusieurs reprises dans la gamme Lego Super Mario. Mais au lieu d’une figurine portable, cette dernière itération est un monstre, construit à partir de 2807 pièces. Conçu principalement pour être exhibé sur une étagère, ce Bowser n’est cependant pas une statue statique. Sa forme dominatrice – comprenant un visage en colère et de nombreuses pointes – a beaucoup d’articulation, vous permettant d’ajuster ses bras, ses jambes et sa queue. Un bouton sous la coque vous permet de déplacer la tête et le cou de Bowser, et il y a un lanceur de boules de feu lorsqu’il veut vous faire savoir ce qu’il pense d’être placé à côté de Lego Sonic.



“Bowser est, tout simplement, un personnage unique – et nous sommes ravis d’annoncer que nous ajoutons cette figurine XXL à la gamme LEGO® Super Mario, pour un peu plus de piquant”, explique Carl Merriam, Senior Designer, LEGO Super Mario™. “Depuis que nous avons lancé cette gamme il y a deux ans, nous avons fait beaucoup de chemin, en étoffant progressivement celle-ci avec les personnages les plus emblématiques et reconnaissables de l’univers du jeu vidéo.

Il a beau être le grand méchant, il suscite toujours et malgré tout un sentiment de nostalgie chez les fans de Super Mario du monde entier. Tout comme vaincre Bowser était toujours le défi ultime dans les jeux Super Mario, ici, nous mettons les fans au défi de construire le roi des Koopa avec environ 3000 briques LEGO. Nous savons qu’ils seront à la hauteur de la tâche et impatients de mettre la main sur ce nouveau venu dans la gamme LEGO Super Mario ».