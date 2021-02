Lego Sonic Mania Green Hill Zone, des hérissons en briques

Personne n’a vraiment réussi avant d’avoir sa propre minifig Lego. La mascotte de Sega Sonic the Hedgehog a reçu cet honneur il y a longtemps, bien que dans le cadre d’un pack de niveau Lego Dimensions. Cela va changer avec Sonic Mania Green Hill Zone (prix à confirmer, disponible en 2021). Après avoir recueilli 10.000 votes sur le site Web de conception de fans Lego Ideas, l’ensemble est maintenant entré dans la phase de développement de produit.

Il sera probablement disponible plus tard cette année – ce qui coïnciderait avec le 30e anniversaire de Sonic. L’ensemble lui-même est sujet à changement par rapport au concept, mais devrait inclure le protagoniste titulaire, l’ennemi principal, le Dr Eggman, et d’autres personnages et environnements inspirés du niveau emblématique de Green Hill Zone. . Maintenant, tout ce dont nous avons besoin est un Lego Mega Drive, semblable au Lego NES, pour mettre à côté du prochain ensemble Sonic.