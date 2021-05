LEGO revisite la série F.R.I.E.N.D.S. avec les appartements de Monica/Rachel et Joey/Chandler

LEGO dévoile le nouveau set LEGO Les appartements de la série F.R.I.E.N.D.S. L’occasion pour les fans de l’incontournable série télé produite par Warner Bros de recréer leurs scènes préférées ! Ce set de 2048 pièces reproduit les appartements de Rachel et Monica d’un côté et de Joey et Chandler de l’autre, ainsi que le hall d’entrée qui les sépare. Le set (149,99 €) représente les deux appartements de Monica et Rachel, et Joey et Chandler, ainsi que le hall d’entrée. Il contient sept minifigurines : Rachel, Monica, Phoebe, Chandler, Ross, Joey et Janice.

Anderson Ward Grubb, designer du set LEGO explique : « Suite au succès du set LEGO Ideas Central Perk, nous voulions rendre un nouvel hommage à cette série iconique, en mettant à l’honneur les deux appartements. Nous avons directement travaillé d’après des photos de tournage et en regardant la série en boucle pour pouvoir représenter autant de scènes emblématiques que possible. C’était un défi amusant de réfléchir à comment intégrer certains éléments qui changent au fil de la série, que l’on peut voir dans certains épisodes et pas dans d’autres. J’ai hâte de voir si les fans les plus attentifs réussiront à les repérer. »

Après le set LEGO Ideas Central Perk, qui a rencontré un grand succès à sa sortie en 2019, ce nouveau set LEGO Les appartements de la série F.R.I.E.N.D.S fait honneur aux scènes les plus mémorables de la série, comme celle où Monica s’est coiffée d’une dinde de Thanksgiving ; celle où Chandler et Joey avaient un canoé pour unique meuble ; ou encore celle où la maison de poupée de Phoebe est partie en fumée.

De nombreux autres accessoires tirés de la série sont inclus, dont la perche piquante ; Gladys, la terrifiante peinture en relief réalisée par Phoebe ; le cheese-cake qui termine sur le sol ; le chien en céramique ; le poussin, le canard, et bien d’autres encore ! Le set permettra aux fans de retrouver l’ambiance du tournage de la série, grâce à ses spots lumineux placés et visibles comme sur un plateau de tournage. Les deux appartements peuvent être exposés séparément ou reliés l’un à l’autre par le hall d’entrée.