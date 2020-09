Lego révèle une énorme boîte Harry Potter Chemin de Traverse

Il y a peu d’endroits dans le monde d’Harry Potter plus passionnants et animés que le Chemin de Traverse. Lego vient de lancer sa dernière version de cet endroit emblématique. Ayant apparemment décidé de rivaliser avec les dimensions d’une rue réelle, cette énorme boîte Harry Potter Diagon Alley 75978 (399 €) est le plus important ensemble Lego officiel jamais réalisé. Une fois que vos doigts auront cessé de monter ce mammouth de 5544 pièces, vous regarderez fièrement une scène de rue de plus d’un mètre de large. Les 14 minifigs inclus peuvent ensuite parcourir joyeusement une gamme de magasins : Ollivanders, Scribbulus Writing Implements, Quality Quidditch Supplies, The Daily Prophet, Florean Fortescue’s Ice Cream Parlor, Flourish & Blotts libraire et Weasleys ‘Wizard Wheezes. Et comme les bâtiments sont modulaires, ils peuvent être réarrangés facilement, ce qui signifie heureusement que vous n’aurez pas besoin d’une salle spécial Lego véritablement magique pour stocker et exposer tout cela. Sauf si vous avez aussi acheté le château de Poudlard.