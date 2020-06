Lego Mindstorms revient en force avec un kit de robot programmable 5 en 1

Dans les jours les plus sombres de Lego, à la fin des années 1990, Mindstorms fut une lumière vive qui a contribué à revigorer la marque. Ce fut beaucoup plus calme ces derniers temps, mais après sept ans de silence, Mindstorms revient en force avec Lego Mindstorms Robot Inventor.

Disponible cet automne, ce kit de 949 pièces combine Lego et éléments robotiques et de codage. Des instructions sont fournies pour bâtir cinq robots, y compris Blast (héros d’action stoïque qui martèle à travers les obstacles et attrape les objets) Gelo (créature à quatre pattes obsédée par les tours) et Charlie (robot de danse excentrique qui aime jouer de la batterie). Parce que c’est Lego, vous pouvez bien sûr tout réduire en morceaux et utiliser le mélange de briques en plastique, moteurs, capteurs, application et Scratch / Python pour créer des engins personnalisés, ou des robots bizarres pour terroriser vos voisins. Espérons que nous n’aurons pas à attendre sept ans de plus pour la suite…