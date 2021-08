LEGO Marvel Super Heroes sur Nintendo Switch le 8 octobre

LEGO Marvel Super Heroes arrivera sur Nintendo Switch le 8 octobre prochain. On pourra y découvrir une histoire dans l’univers Marvel avec l’humour et l’aventure typique des jeux vidéo LEGO. Vous pourrez incarner vos super-héros Marvel préférés réunis pour empêcher des super-vilains de détruire le monde.



On pourra aussi découvrir l’univers Marvel tout en visitant des lieux emblématiques comme le X-Mansion, Asteroid et Asgard. Au total, plus de 100 personnages jouables appartenant à tout l’univers Marvel pourront être débloqués, notamment Black Widow, Loki, Spider-Man, Nick Fury, Iron Man, Wolverine, Captain America, Hulk, Thor, Hawkeye, Deadpool et Galactus.