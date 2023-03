Lego Land Rover Defender 90 de 2336 pièces, prête pour l’aventure

Le dernier ensemble Lego propose même une direction et une suspension fonctionnelles.

Les constructeurs de briques ayant le goût de l’exploration seront ravis : le Lego Icons Classic Land Rover Defender 90 (240 €) devrait donner vie à l’iconique 4×4 British en mode aventure. Cet ensemble de 2336 pièces, qui sera mis en vente à partir du 1er avril, est prêt à regorger d’accessoires tout-terrain – mais peut également être configuré comme une voiture de route ordinaire si vous préférez.

Au lieu de la génération actuelle de Defender, qui est déjà disponible en kit Lego Technics, cette dernière version se concentre sur le modèle classique Defender 1983-2016, qui peut retracer ses racines jusqu’au Land Rover Series I d’origine.

Le 4 × 4 à trois portes est fidèlement reproduit dans des couleurs vert sauge et est livré avec une direction entièrement fonctionnelle, des portes et un capot qui s’ouvrent, une suspension fonctionnelle et un intérieur qui correspond étroitement à la voiture du monde réel. Les amateurs apprécieront également le choix d’options de moteurs diesel et essence.

Ce sont les accessoires qui en font vraiment un véhicule d’aventure passe-partout, cependant, avec plus de kit qu’une branche de Halfords incluse. Il y a une galerie de toit complète avec phares de travail et rails latéraux, qui contient une boîte à outils, des jerrycans de carburant et des plaques de traction pour traverser les terrains boueux ou sablonneux. Des pneus de secours peuvent être montés sur le hayon du coffre (qui contient également un extincteur) ou sur le capot (qui contient également une pelle et une pioche). Un tuba empêche le moteur de s’inonder tout en pataugeant dans l’eau. Et le pare-chocs avant tout-terrain a même un treuil qui fonctionne.

Le modèle mesure 16 cm de haut, 23 cm de long et 16 cm de large avant de commencer à boulonner des extras, et peut être construit avec une conduite à gauche ou à droite, pour garder les Britanniques heureux.