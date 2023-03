Lego lance trois ensembles Indiana Jones

Nous avons toujours su qu’un jour, Lego Indiana Jones reviendrait frapper à notre porte…

Indiana Jones et le cadran du destin débarque au cinéma cet été. Et vous n’aviez probablement pas besoin d’un précieux artefact ancien pour vous dire que des ensembles Lego sous licence arriveraient à côté. En conséquence, pour la première fois en 25 ans, nous recevons trois nouveaux ensembles Lego sur le thème d’Indiana Jones.

Fighter Plane Chase (35 $ ) recrée la scène de poursuite de Last Crusade. Indiana Jones et son père sont dans leur side-car, et un méchant diabolique avec un avion est à leur poursuite. L’ensemble est livré avec un panneau de signalisation de Berlin, au cas où vous auriez besoin d’aide pour déterminer le lieu de cette scène. L’Escape from the Lost Tomb (40 $), tout aussi convivial pour les portefeuilles, vous offre une scène de Raiders of the Lost Ark, avec de grosses statues d’Anubis, un passage caché et de nombreux serpents en plastique.



Flagship Temple of the Golden Idol (150 $) est une version en brique de la scène d’ouverture mémorable de Raiders of the Lost Ark. Ses sections modulaires détaillées nous rappellent les dioramas Star Wars de Lego. Cependant, il y a plus d’interaction avec cet ensemble. Vous pouvez allumer l’idoleet déclencher un énorme rocher roulant pour qu’Indy puisse s’enfuir.

Les observateurs de Lego ont peut-être remarqué qu’un ensemble est manifestement absent : Le Temple maudit. Cet ensemble a été divulgué il y a quelque temps et aurait coûté 80 $ et serait livré avec 801 pièces. Il devait y avoir des minifigs Indy, Short Round, Willie et Mola Ram. Et la construction incorporait des sections de temple souterrain. Selon Lego, « tout au long de 2022, le groupe Lego a travaillé en étroite collaboration avec Lucasfilm pour optimiser notre gamme de produits prévue pour les prochains lancements de produits Lego Indiana Jones en avril 2023. En conséquence, nous avons consolidé le lancement pour se concentrer sur trois produits (77012, 77013, 77015) qui présentent certaines des scènes les plus emblématiques de la franchise Indiana Jones.

Il est inhabituel, mais pas sans précédent, que les ensembles finis n’arrivent jamais sur le marché. Il pourrait y avoir eu des problèmes avec la représentation de Kali ou d’autres éléments construits en briques qui se heurtaient aux valeurs de la marque Lego. Ou peut-être qu’il a juste été retardé et qu’il finira par arriver dans les rayons des magasins. Avec d’autres ensembles de cette série comprenant des artefacts sacrés et un véritable nazi dans un avion avec des fusils, on ne voit pas vraiment pourquoi un kit Temple of Doom en particulier serait bloqué à jamais.