Lego joue au Galactico avec un Santiago Bernabéu à construire

Le 9 mars, beaucoup d’entre nous seront à l’écoute pour regarder le match retour du Real Madrid et les huitièmes de finale de la Ligue des champions du PSG au Santiago Bernabéu. Mais avant que les géants espagnols ne renversent inévitablement la situation, vous pouvez essayer de construire leur célèbre ancien stade en brique.

Mis en vente le 1er mars, cet hommage de 5800 pièces au Bernabéu coïncide avec le 120e anniversaire du Real Madrid et le 75e du stade. La réplique typiquement impressionnante dispose d’un toit amovible et peut être divisée en deux, ce qui vous permet de vraiment apprécier des détails tels que les quatre tours emblématiques aux coins du sol, les cages d’escalier, la pirogue et le tunnel. Nous avons cependant été déçus de ne pas voir Gareth Bale sur le banc.



“Le Real Madrid est l’un des clubs de football les plus remarquables de l’histoire. C’est pourquoi recréer le stade Santiago Bernabéu sous forme de briques LEGO a été une expérience incroyablement enrichissante”, a déclaré Milan Madge, designer du groupe LEGO. “L’authenticité et le sens de l’échelle sont des facteurs clés dans cette recréation, afin que les constructeurs puissent vraiment ressentir l’atmosphère de ce stade éblouissant et vaste. Cet ensemble permet aux constructeurs d’apporter la base d’accueil très appréciée du Real Madrid dans leur propre maison pour les années à venir.

Ce n’est pas la première fois que Lego recrée un célèbre stade de football. L’année dernière, nous avons eu le Lego Old Trafford, et l’annonce d’aujourd’hui conclut (vraisemblablement) une semaine chargée pour Lego au cours de laquelle nous avons également reçu un ensemble Horizon Forbidden West.

L’ensemble Lego Santiago Bernabéu sera disponible à l’achat à partir du 1er mars.