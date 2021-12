Lego Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone, une déclaration d’amour au Sega de 1990

Les joueurs d’un millésime particulier se souviendront du moment où un certain hérisson bleu a fait irruption sur la scène, en 1991. Il traversait les niveaux à un rythme effrayant, donnant au plombier bondissant de Nintendo un air relativement posé. Le paysage vert vif de Green Hill Zone était le tout premier niveau de Sonic the Hedgehog et reste gravé de manière indélébile dans des millions d’esprits, avec son ciel bleu et ses boucles passionnantes. Et maintenant, il a été immortalisé sous forme de briques.

Nous frissonnons à l’idée de ce que coûterait une Green Hill Zone en brique pleine grandeur – et de l’espace dont vous auriez besoin pour la construire. Mais Lego Ideas Sonic the Hedgehog Green Hill Zone (disponible le 1er janvier) vous propose un arbre, un pont, de la verdure, un tas d’anneaux.

Vous bénéficiez également d’une sélection de figurines. Sonic lui-même est déjà apparu sous forme de Lego, dans le cadre de Lego Dimensions. La figurine de cet ensemble est cependant mise à jour à partir de l’incarnation du pack de niveaux de ce jeu, et rejointe par des versions en briques de Crabmeat, Moto Bug et Dr. Eggman.

Bien que l’ensemble soit principalement conçu comme une pièce d’exposition, vous pouvez choisir de recréer le jeu console d’origine de manière analogique. Le Dr Eggman peut être glissé dans son Eggmobile et projeté dans les airs pendant qu’il rit de manière maniaque. Pendant ce temps, un levier Technic intégré sur le module à ressort vous permet de lancer Sonic dans les airs, bien que ce ne soit probablement pas aussi gracieux que dans le jeu lui-même.

Maintenant, nous avons juste besoin que Nintendo sorte une minifig Mario et que Lego annonce Lego Ideas Manic Miner et tous nos rêves de jeu de plate-forme en briques seront devenus réalité.