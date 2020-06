Lego et Nintendo dévoilent l’intégralité de la nouvelle gamme et expérience de jeu Lego Super Mario

Mario ! Les fans pourront ajouter aux produits Lego Super Mario déjà dévoilés en avril de tout nouveaux Ensembles d’Extension, des sachets surprises de personnages à collectionner ainsi que des Costumes. Fruit d’un partenariat unique avec Nintendo, la gamme LEGO® Super Mario va réinventer la façon d’interagir avec Super Mario dans le monde physique. À l’aide des produits dévoilés aujourd’hui, les fans vont pouvoir construire la maison de Mario, chercher le trésor que Toad a caché, ou encore combattre Koopa Troopa dans la Forteresse. « Suite à l’annonce d’aujourd’hui, 16 sets LEGO Super Mario ont été dévoilés et je suis vraiment impatient de savoir comment l’expérience de jeu des joueurs va être enrichie grâce à ces derniers, et aux Costumes. » a commenté Takashi Tezuka, Executive Officer and Game Producer chez Nintendo. « Chaque joueur possède ses propres préférences et sa propre imagination. En ajoutant les briques LEGO d’autres sets à celles du Pack de Démarrage et aux différents Ensembles d’Extension, nous espérons que les joueurs pourront créer différents univers de Mario tout en continuant à s’amuser avec indéfiniment. »

« Suite à l’annonce de la gamme LEGO Super Mario, la réaction des fans a été incroyable », s’enthousiasme Jonathan Bennink, Digital Design Lead sur le projet LEGO Super Mario. « Super Mario est une icône pour tout le monde, les fans ont anticipé la révélation de tous les produits et détails de la nouvelle gamme. La gamme entière – du Pack de Démarrage aux Costumes, en passant par les Ensembles d’Extension et les sachets surprises de personnages – a été conçue pour donner vie à Super Mario, ses amis mais aussi ses ennemis. Nous adorons la créativité des fans de Nintendo et de LEGO, et nous sommes impatients de découvrir l’imagination débordante avec laquelle ils vont interagir avec Super Mario dans le monde réel. »

Le partenariat a été annoncé plus tôt cette année, et en avril le Pack de Démarrage Les Aventures de Mario a été dévoilé aux côtés de deux Ensembles d’Extension. Le Pack de démarrage est nécessaire pour pouvoir jouer avec les autres produits, car il est le seul à contenir la figurine interactive LEGO Mario qui collecte des pièces dans les différents niveaux du jeu, créés grâce aux briques LEGO. La gamme de jeu LEGO Super Mario apporte de la nouveauté et de l’interactivité à l’expérience traditionnelle de construction en briques LEGO.

Tous les sets comprennent leurs propres challenges et personnages pour que les fans puissent jouer seuls ou défier leurs amis. En complément des Ensembles d’Extension La Balance de la Plante Piranha et La Bataille du château de Bowser dévoilés en avril, de nouveaux Ensembles d’Extension viennent s’ajouter : La Forteresse de la Plante Piranha, La Maison de Mario et Yoshi, La Chasse au trésor de Toad, Le Désert de Pokey, La Forteresse de lave de Whomp et le Barrage de Bill Bourrins.

Les Packs surprises de personnages ont également été dévoilés aujourd’hui : dix personnages à collectionner, disponibles dans des sachets mystères, ajoutant encore plus de surprise. Chaque sachet contiendra un personnage à construire et sa notice d’utilisation – il peut s’agir de Paragoomba, Fuzzy, Spiny, Buzzy Beetle, Bill Bourrin, Bob-omb, Eep-Cheep, Blooper, Oursin ou encore Platrak, autant de personnages que les fans de Super Mario™ connaissent bien !

Chaque Ensemble d’Extension et sachet surprise de personnage à collectionner a été créé pour être utilisé avec le Pack de Démarrage Les Aventures de Mario, pour une expérience de jeu encore plus surprenante. Dans les sets de jeu, on peut trouver sept briques d’action qui permettent des interactions différentes avec la figurine LEGO Mario, grâce aux écrans LCD qu’elle possède dans ses yeux, sa bouche et son ventre. Ces écrans affichent les réactions de la figurine instantanément en fonction des mouvements, des couleurs et des briques qu’elle détecte. En mai, le groupe LEGO et Nintendo ont également dévoilé les Costumes – dont Mario Chat et Mario Ouvrier – qui permettent d’enrichir l’expérience de jeu et qui possèdent chacun différents pouvoirs et fonctions.

Les fans vont aussi adorer l’application gratuite LEGO Super Mario conçue par le groupe LEGO, une plateforme qui permettra d’améliorer encore l’expérience de jeu. Elle enregistre tous les scores réalisés pour évoluer dans le jeu. Elle contient également les instructions de montage avec des fonctions de zoom et de vue 3D en rotation pour rendre la construction plus facile. Elle suggère aussi d’autres façons créatives de construire et de jouer, et propose un forum complètement sécurisé pour partager ses idées et créations avec ses amis.

L’assortiment complet LEGO Super Mario sera lancé le 1er août 2020, mais les fans peuvent d’ores et déjà pré-commander le Pack de Démarrage Les Aventures de Mario sur www.LEGO.com.