Lego dévoile cinq nouveaux ensembles incroyables en édition limitée

Vous n’avez pas trouvé quelque chose d’assez original pour Noël ? N’ayez crainte, Lego vous propose une série de nouveaux ensembles financés par le crowdfunding que vous pouvez pré-commander dès aujourd’hui.

Le géant du jouets a mis à disposition une deuxième série d’ensembles Lego non officiels via son programme de concepteur BrickLink (https://www.bricklink.com/v3/designer-program/introducing.page), une sorte de version spécifique à Lego de Kickstarter, gérée uniquement par le briqueteur lui-même. Cela signifie non seulement que vous financez ces projets en toute confiance, mais que les conditions pour les créateurs sont claires et qu’ils peuvent s’attendre à percevoir 10% des recettes de leur travail.

Les projets présentés sont à l’origine des soumissions rejetées dans le cadre du programme Lego Ideas. BrickLink leur donne une nouvelle vie et les versions les plus populaires choisies par Legoheads passent au stade de la production – dont cinq sont actuellement disponibles dans le cadre de la deuxième cohorte.

En fait, faites-en quatre car le projet le plus populaire – le Modular Lego Store – est déjà épuisé. Les quatre autres avaient atteint leur objectif de financement mais étaient toujours disponibles au moment de la rédaction, avec des prix allant de 50 € pour le petit aquarium génial ci-dessous, jusqu’à 220 € pour le plus cher.

Les ensembles du programme Designer comprendront des instructions de construction numériques disponibles via l’application LEGO Building Instructions. Comme nous l’avons dit, vous pouvez sauvegarder les projets finaux avec des confidences à ce stade, comme le dit Lego “vous ne serez facturé que si ce projet est l’un des cinq premiers projets à recevoir 3 000 précommandes, et seulement une fois que le produit est expédié à vous.

Cela dit, il y a encore un peu d’attente avant de pouvoir réellement mettre vos mitaines sur l’une des créations. Alors que la fabrication est désormais en cours selon le site, la date d’expédition estimée pour les quatre restants est le troisième trimestre 2022.