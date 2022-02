Lego collabore avec PlayStation pour Horizon Forbidden West Tallneck

Cet ensemble incroyable est inspiré du monde d’Horizon Forbidden West. Il s’agit d’une boîte de 1 222 pièces avec le signe habituel réservé aux adultes – la boîte indique qu’elle est réservé aux constructeurs de 18 ans et plus. Ce n’est pas un jouet, en d’autres termes, mais elle aura l’air top sur cette étagère poussiéreuse de votre bureau.



Aloy est présent, bien sûr, mais l’ensemble est centré sur le Tallneck, la machine qu’elle utilise pour explorer le monde d’Horizon Forbidden West dans sa mission de rétablir l’ordre et l’équilibre. Lego a travaillé avec le développeur Guerrilla pour créer un ensemble qui mesure plus de 34 cm de haut, 23 cm de large et 17 de profondeur. Il sera disponible à partir de mai. L’ensemble comprend également des détails de paysage comme un bouleau, des herbes hautes et un feu de circulation rouillé.

“Faire équipe avec Guerrilla était vraiment remarquable”, explique le scénographe Isaac Snyder. “L’équipe de Guerrilla est incroyablement passionnée par le monde d’Horizon Forbidden West et a été d’une grande aide pour s’assurer que nous pouvions créer une représentation authentique sous forme de Lego. Notre espoir est que tous ceux qui construisent ce modèle s’amusent autant que nous en avons eu à le concevoir.”



Même si “l’histoire complexe d’Horizon Forbidden West peut être un peu – OK, beaucoup – difficile à suivre… explorer tous les coins et recoins que l’Ouest a à offrir ne manquera pas de vous ravir. Et vous pourrez ensuite immortaliser tout cela en Lego.